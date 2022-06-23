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Французские гаубицы помогут усовершенствовать российскую технику

Дмитрий Литовкин: изучение САУ Caesar поможет улучшить технику УВЗ

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Изучение захваченных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства может помочь концерну «Уралвагонзавод» (УВЗ) усовершенствовать российскую технику. Об этом сообщил главный редактор журнала ТАСС «Военно-техническое сотрудничество» Дмитрий Литовкин.

«У нас в рамках спецоперации открылся магазин невиданной щедрости. И, собственно говоря, не одни "Цезари" едут к нам, а Javelin, NLAW и еще куча всякого оборудования, которое достается в ходе спецоперации. Если говорить конкретно про УВЗ, то он выпускает две мощные гаубицы - "Мста-С" и "Коалиция". И получить представление о том, что делают конкуренты, проверить, испытать - это может помочь усовершенствовать свою технику», — сообщил эксперт.

Литовкин предположил, что вместе с гаубицами УВЗ мог получить французские боеприпасы и системы управления. «Там, вполне возможно, находятся и цифровые системы управления, которые представляют интерес для разработчиков подобной техники у нас», — добавил он.

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САУ Caesar разработала компания Nexter. Самоходная гаубица на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной получила орудие TR F1 калибра 155 миллиметров. В состав оборудования гаубицы входит инерциальная система навигации и наведения SAGEM Sigma 30

Ранее концерн «Уралвагонзавод» прокомментировал сообщение французского политика Режиса Кастельно о захвате САУ Caesar российскими военными.

В мае Telegram-канал bmpd опубликовал видео, демонстрирующее использование самоходных артиллерийских установок Caesar на Украине.

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Даниил Иринин
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