От лишившейся 385 счетов в банках семьи офицера ФСБ потребовали еще доходы

Прокуратура хочет изъять доходы у сына офицера ФСБ Кулюкина, имевшего 385 счетов в банках

Генпрокуратура подала иск об изъятии коррупционных доходов к сыну бывших сотрудников ФСБ Кулюкиных, у которых ранее были обнаружены 385 счетов в банках, после чего суд конфисковал у их семьи имущество, денежные средства и драгоценности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ответчиком по иску выступает Владислав Кулюкин, также имеющий отношение к спецслужбе. Дело будет рассматривать Щербинский суд Москвы, который прежде удовлетворил требования замгенпрокурора Анатолия Разинкина об изъятии активов у его родителей. Сумма иска составляет шесть-семь миллионов рублей.

19 октября 2021 года было принято решение конфисковать в доход государства у Кулюкиных две квартиры площадью 103 и 104 квадратных метра и нежилое помещение, а также деньги с банковских счетов и 20 ювелирных украшений. Через несколько дней Мосгорсуд дополнительно взыскал с них еще 16 миллионов рублей.

При расследовании дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания для Росгвардии и МВД Генпрокуратура выявила также аферы с сухпайками, предназначавшимися ФСБ. 385 счетов в российских и зарубежных банках были обнаружены у Михаила Кулюкина, возглавлявшего 3-е отделение 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ и его супруги Татьяна, работавшей в кадровой службе этого же управления. К моменту прокурорской проверки у четы было уже 203 счета, на которых находились в основном суммы от 1,3 до 4,7 миллиона рублей, а также 43 тысячи долларов. Генпрокуратура посчитала, что эти деньги получены коррупционным путем.