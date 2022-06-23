Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

От лишившейся 385 счетов в банках семьи офицера ФСБ потребовали еще доходы

Прокуратура хочет изъять доходы у сына офицера ФСБ Кулюкина, имевшего 385 счетов в банках

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генпрокуратура подала иск об изъятии коррупционных доходов к сыну бывших сотрудников ФСБ Кулюкиных, у которых ранее были обнаружены 385 счетов в банках, после чего суд конфисковал у их семьи имущество, денежные средства и драгоценности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ответчиком по иску выступает Владислав Кулюкин, также имеющий отношение к спецслужбе. Дело будет рассматривать Щербинский суд Москвы, который прежде удовлетворил требования замгенпрокурора Анатолия Разинкина об изъятии активов у его родителей. Сумма иска составляет шесть-семь миллионов рублей.

19 октября 2021 года было принято решение конфисковать в доход государства у Кулюкиных две квартиры площадью 103 и 104 квадратных метра и нежилое помещение, а также деньги с банковских счетов и 20 ювелирных украшений. Через несколько дней Мосгорсуд дополнительно взыскал с них еще 16 миллионов рублей.

При расследовании дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания для Росгвардии и МВД Генпрокуратура выявила также аферы с сухпайками, предназначавшимися ФСБ. 385 счетов в российских и зарубежных банках были обнаружены у Михаила Кулюкина, возглавлявшего 3-е отделение 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ и его супруги Татьяна, работавшей в кадровой службе этого же управления. К моменту прокурорской проверки у четы было уже 203 счета, на которых находились в основном суммы от 1,3 до 4,7 миллиона рублей, а также 43 тысячи долларов. Генпрокуратура посчитала, что эти деньги получены коррупционным путем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Премьер Болгарии обвинил посла России в свержении правительства
Семья пообедала рыбой и заразилась редчайшей болезнью
Оценены последствия снижения первого взноса по ипотеке в России
Момент ДТП с мотоциклом депутата Госдумы в Москве попал на видео
Зафиксировано несколько десятков новых переменных звезд
ВСУ потеряли контроль над двумя населенными пунктами под Лисичанском
Школьнице выстрелили в голову на Урале
Крупный пожар на заводе в Подмосковье попал на видео
От лишившейся 385 счетов в банках семьи офицера ФСБ потребовали еще доходы
Россияне массово устремились отдыхать летом в два региона страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.