Мосгорсуд добавил 16 млн рублей к сумме, изъятой в доход государства у тыловика ФСБ

Мосгорсуд дополнительно взыскал 16 миллионов рублей с бывшего тыловика ФСБ — до этого, согласно решению Щербинского городского суда, у Михаила и Татьяны Кулюкиных изъяли 43 тысячи долларов США, две квартиры в Москве по 100 с лишним квадратных метров каждая и одно нежилое площадью 20 квадратных метров. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает BFM.ru.

Имущество было обращено в доход государства по иску заместителя генерального прокурора Виктора Гриня, который требовал конфисковать деньги, недвижимость и 20 ювелирных украшений. Щербинский суд в части изъятия украшений отказал, остальные требования были удовлетворены.

Мосгорсуд изменил решение Щербинского суда, который в июне 2021 года обратил в доход государства средства с 203 банковских счетов, принадлежащих бывшему сотруднику ФСБ Михаилу Кулюкину и его семье, и добавил к перечню изымаемого 16 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура обнаружила у семьи офицера ФСБ недвижимость, драгоценности и деньги на 400 с лишним банковских счетах, которые явно выбивались за рамки официальных доходов чекиста.

К моменту подачи иска действующими у Кулюкиных остались 203 банковских счета в 34 российских и зарубежных банках.

По версии Михаила Кулюкина, деньги на счетах принадлежали его брату, проживающему в Украине — тот просто передал их на хранение близкому родственнику. Однако суд отклонил встречный иск брата Кулюкина о возврате изъятых денег.

