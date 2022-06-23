Врач назвала признаки полезного мороженого

Диетолог Будасси назвала молоко, сливки и масло полезными ингредиентами мороженого

Диетолог Маргарита Будасси назвала ингредиенты, которые делают мороженое полезным. О том, что должно входить в состав качественного десерта, врач рассказала «Газете.ру».

Эксперт отметила, что главный признак качественного мороженого — короткий список ингредиентов. «Идеальный состав мороженого включает в себя: молоко цельное, сухое или сливки, яичный желток или сливочное масло, сахар или сироп», — рассказала Будасси.

Диетолог добавила, что возможны и различные варианты наполнителей: какао, шоколад или шоколадная крошка, ягоды, фруктовый сок, кокосовая стружка, орехи. «Если вам не нравится или не подходит для здоровья коровье молоко или сахар, то мороженое, например, из кокосового молока с сахарозаменителем (эритрит или стевия) также должно быть простым по составу», — объяснила диетолог.

В заключение эксперт напомнила, что злоупотреблять даже качественным десертом не стоит, так как мороженое — калорийный продукт.

Ранее терапевт Сергей Лопатин рассказал, как безопасно есть мороженое людям с больным горлом. Чтобы не навредить себе, следует откусывать холодный десерт небольшими кусочками.