Звезда «Уральских пельменей» рассказал об отношениях с Шатуновым

Мясников из «Уральских пельменей» рассказал, что хотел записать песню с Шатуновым

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников прокомментировал смерть бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. В интервью KP.RU он рассказал об отношениях с певцом.

Мясников признался, что новость о смерти артиста стала для него шоком. По словам звезды «Уральских пельменей», он и Шатунов хотели выпустить совместную песню, но так и не успели ее записать.

«[Выражаю] соболезнования супруге Юры [Шатунова] и его детям. Читаю с ним наш последний чат. Ничего не могу говорить, бегут слезы», — высказался он.

Его коллега по проекту «Уральские пельмени» Сергей Ершов в свою очередь вспомнил, что в студенческие годы слушал песни «Ласкового мая», включая и хит группы «Белые розы». «До сих пор все эти песни душу греют», — отметил он.

Ершов добавил, что на некоторых выступлениях «Уральских пельменей» Мясников делал пародии на Шатунова. «Слава [Мясников] ведь похож на него [Шатунова], и гримеры еще постарались. И пел в похожей манере», — уточнил он.

О смерти экс-солиста «Ласкового мая» стало известно в четверг, 23 июня. Шатунов скончался в Москве ночью в машине скорой помощи. Причиной смерти 48-летнего исполнителя стал обширный инфаркт.