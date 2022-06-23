Шведский клуб запретил пловчихам тренироваться в бикини из-за риска потерять их при прыжке

Шведский клуб запретил пловчихам тренироваться в бикини из-за реакции мужчин. Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации источника, решение было аргументировано тем, что это отвлекает мужчин. «Мне сказали, что купальник может соскользнуть при прыжке с тумбы. Ужасно, не правда ли? Будто это не может произойти с плавками», — рассказала одна из пловчих. По ее словам, руководство клуба посчитало, что, тренируясь в бикини, женщины больше думают о внешнем виде, чем о спорте.

Международная федерация плавания не разрешает женщинам носить раздельный купальник на соревнованиях. При этом во время тренировок пловчихи также предпочитают использовать слитную экипировку.

В ноябре 2021 года Международная федерация гандбола внесла изменения в правила, касающиеся формы для женского пляжного гандбола. Спортсменкам разрешили надевать на матчи плотные обтягивающие шорты, а также майки, закрывающие живот. До этого гандболисток обязывали играть в бикини и топах.