Международная федерация разрешила гандболисткам играть в шортах вместо бикини

Международная федерация гандбола (IHF) внесла изменения в правила. Об этом сообщает The Guardian.

Нововведения коснулись формы для женского пляжного гандбола. Спортсменкам разрешили надевать на матчи плотные обтягивающие шорты, а также майки, закрывающие живот. До этого гандболисток обязывали играть в бикини и топах.

Решение IHF связано со скандалом, который произошел в июле. Норвежские спортсменки надели шорты вместо бикини на матч за бронзовые медали чемпионата Европы по пляжному гандболу. Дисциплинарный комитет Европейской федерации гандбола (EHF) оштрафовал норвежскую команду на полторы тысячи евро.

Решение спортсменок поддержали некоторые знаменитости. Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, похвалила норвежек и заявила, что возьмет выплату штрафа на себя.