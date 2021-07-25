Певица Pink заплатит штраф за отказавшихся играть в бикини гандболисток

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, заплатит штраф за норвежских спортсменок, отказавшихся играть в бикини на чемпионате Европы по пляжному гандболу. Об этом она написала в своем Twitter.

«Горжусь женской сборной Норвегии по пляжному гандболу, выступившей против сексистских правил, касающихся их "униформы". Это Европейскую федерацию гандбола (EHF) нужно оштрафовать за сексизм!» — написала исполнительница, добавив, что берет на себя оплату их штрафа.

20 июля гандболистки сборной Норвегии были наказаны за отказ играть в бикини на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии. Спортсменки нарушили правила об экипировке, выйдя на матч за бронзовые медали в спортивных шортах вместо трусов от бикини. Дисциплинарный комитет EHF оштрафовал норвежскую сборную на полторы тысячи евро.

Перед началом турнира сборная Норвегии обращалась в EHF с просьбой разрешить спортсменкам выступать в шортах. В ответ команда получила предупреждение о возможных санкциях.

