В Приднестровье усомнились в возможности объединиться с Молдавией

Глава МИД ПМР Игнатьев заявил, что объединение с Молдавией практически невозможно

Глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев усомнился в возможности объединения Приднестровья и Молдавии. Его цитирует ТАСС.

«Очевиден водораздел между нашими обществами и нашими государствами. У нас разная идентичность», — заявил глава МИД.

По его словам, Молдавия построила из своей страны «второе румынское государство во всех смыслах» и намерена стать «довеском и частью» Румынии, а перспективы евроинтеграции для Кишинева очень туманны. «Нас объединить практически невозможно, потому что у нас разные ценности, разная история, разные приоритеты», — подчеркнул Игнатьев.

Глава МИД добавил, что власти Молдавии, по его мнению, делают все, чтобы создать напряжение между Кишиневом и Тирасполем, и как таковых переговоров между властями нет, несмотря на призывы приднестровского руководства.

Ранее Игнатьев обвинил власти Молдавии в том, что те имитируют сближение с Европейским Союзом (ЕС) вместо того, чтобы наладить отношения с Приднестровьем.

По мнению президента ПМР Вадима Красносельского, без осознания и покаяния за военный конфликт в Приднестровье 1992 года Тирасполь и Кишинев примириться не смогут.