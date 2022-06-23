Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине запретили очередную пророссийскую партию

Суд Львова запретил деятельность украинской Прогрессивной социалистической партии
Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность украинской Прогрессивной социалистической партии (ПСП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественное движение «Честно».

ПСП открыто позиционировала себя как пророссийская партия и выступала за создание межгосударственного союза Киева, Москвы и Минска. Последний раз получала депутатские мандаты на выборах в Верховную Раду в 1999 году. В 2015 году, объединившись с другими оппозиционными партиями, создала движение «Левая оппозиция».

Партия была запрещена на основании очередного иска Министерства юстиции. Все имущество ее ячеек и другие активы были обращены в пользу государства.

8 июня суд принял решение о запрете деятельности партии «Оппозиционный блок» в соответствии с законом о ликвидации всех «пророссийских партий». Она стала первой после 24 февраля официально запрещенной политсилой в республике.

Позже в стране под запрет попали партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Держава», «Блок Владимира Сальдо», Социалистическая партия Украины (СПУ). Аналогичное решение суд вынес и в отношении «Партии Шария», лидером которой является оппозиционный блогер Анатолий Шарий.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали условие перехода к «мирному плану» по Украине
Народная милиция ЛНР вошла в еще один населенный пункт Донбасса
Российский Минфин назвал санкции финансовой ядерной бомбой
Диетолог назвала пять вкусных продуктов для борьбы с воспалительными процессами
Лавров осудил удар Израиля по аэропорту в Дамаске
Украина получила американские РСЗО HIMARS
Темп индексации пенсий в России оценили
Nike уйдет с российского рынка
В ДНР раскритиковали практику обмена пленных с Украиной
Минобороны России показало работу бронепоезда в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.