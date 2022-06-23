На Украине запретили очередную пророссийскую партию

Суд Львова запретил деятельность украинской Прогрессивной социалистической партии

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность украинской Прогрессивной социалистической партии (ПСП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественное движение «Честно».

ПСП открыто позиционировала себя как пророссийская партия и выступала за создание межгосударственного союза Киева, Москвы и Минска. Последний раз получала депутатские мандаты на выборах в Верховную Раду в 1999 году. В 2015 году, объединившись с другими оппозиционными партиями, создала движение «Левая оппозиция».

Партия была запрещена на основании очередного иска Министерства юстиции. Все имущество ее ячеек и другие активы были обращены в пользу государства.

8 июня суд принял решение о запрете деятельности партии «Оппозиционный блок» в соответствии с законом о ликвидации всех «пророссийских партий». Она стала первой после 24 февраля официально запрещенной политсилой в республике.

Позже в стране под запрет попали партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Держава», «Блок Владимира Сальдо», Социалистическая партия Украины (СПУ). Аналогичное решение суд вынес и в отношении «Партии Шария», лидером которой является оппозиционный блогер Анатолий Шарий.