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В Херсонской области сообщили о двух сбитых российскими ПВО ракетах ВСУ

Власти Скадовска сообщили, что российские средства ПВО сбили две украинские ракеты

Фото: РИА Новости

Власти города Скадовск Херсонской области сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили как минимум две ракеты, выпущенные в сторону города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telergam-канале сообщила военно-гражданская администрация города.

«В Скадовске снова работает ПВО, защищая мирных жителей от "подарков" ВСУ. <...> По меньшей мере две ракеты сбиты», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 21 украинского беспилотника средствами ПВО. По данным ведомства, их заметили в районах населенных пунктов Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха и Дементиевка в Харьковской области, а также в небе над Скадовском в Херсонской области.

В Херсонской области также оценили вероятность захвата региона силами ВСУ. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, перспектив наступления у украинских военных нет.

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Алевтина Запольская
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