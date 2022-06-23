В Херсонской области сообщили о двух сбитых российскими ПВО ракетах ВСУ
Власти города Скадовск Херсонской области сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили как минимум две ракеты, выпущенные в сторону города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telergam-канале сообщила военно-гражданская администрация города.
«В Скадовске снова работает ПВО, защищая мирных жителей от "подарков" ВСУ. <...> По меньшей мере две ракеты сбиты», — говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 21 украинского беспилотника средствами ПВО. По данным ведомства, их заметили в районах населенных пунктов Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха и Дементиевка в Харьковской области, а также в небе над Скадовском в Херсонской области.
В Херсонской области также оценили вероятность захвата региона силами ВСУ. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, перспектив наступления у украинских военных нет.