В Херсонской области сообщили о двух сбитых российскими ПВО ракетах ВСУ

Власти Скадовска сообщили, что российские средства ПВО сбили две украинские ракеты

Власти города Скадовск Херсонской области сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили как минимум две ракеты, выпущенные в сторону города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telergam-канале сообщила военно-гражданская администрация города.

«В Скадовске снова работает ПВО, защищая мирных жителей от "подарков" ВСУ. <...> По меньшей мере две ракеты сбиты», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 21 украинского беспилотника средствами ПВО. По данным ведомства, их заметили в районах населенных пунктов Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха и Дементиевка в Харьковской области, а также в небе над Скадовском в Херсонской области.

В Херсонской области также оценили вероятность захвата региона силами ВСУ. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, перспектив наступления у украинских военных нет.