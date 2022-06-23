Стало известно о планах прервать авиасообщение между Россией и Турцией

В МИД заявили о планах Запада прервать авиасообщение между Россией и Турцией

Стало известно о планах западных стран прервать авиасообщение между Россией и Турцией с помощью санкций. Об этом заявил директор четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

По его словам, Анкара и Москва активно работают, чтобы «исключить любые риски и неудобства», которые могут возникнуть у путешественников, отправляющихся на курорты.

Дипломат сообщил, что Турция подвергается «жесткому натиску» со стороны Запада, однако, несмотря ни на что, страна продолжает сотрудничество с Россией.

Отмечается также, что турецкие власти пообещали обеспечить россиянам полноценный безопасный отдых. В МИД заявили, что следят за исполнением Анкарой взятых на себя обязательств.

Ранее стало известно, что российский турпоток в Турцию сократился на 62,4 процента по сравнению с маем допандемийного 2019 года. Главной причиной этого назвали нехватку рейсов.

Что делать?



