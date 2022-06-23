Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стало известно о планах прервать авиасообщение между Россией и Турцией

В МИД заявили о планах Запада прервать авиасообщение между Россией и Турцией

Фото: Mehmet Guzel / AP

Стало известно о планах западных стран прервать авиасообщение между Россией и Турцией с помощью санкций. Об этом заявил директор четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

По его словам, Анкара и Москва активно работают, чтобы «исключить любые риски и неудобства», которые могут возникнуть у путешественников, отправляющихся на курорты.

Материалы по теме:
Другой Стамбул. Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
Другой Стамбул.Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
24 ноября 2021
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Дипломат сообщил, что Турция подвергается «жесткому натиску» со стороны Запада, однако, несмотря ни на что, страна продолжает сотрудничество с Россией.

Отмечается также, что турецкие власти пообещали обеспечить россиянам полноценный безопасный отдых. В МИД заявили, что следят за исполнением Анкарой взятых на себя обязательств.

Ранее стало известно, что российский турпоток в Турцию сократился на 62,4 процента по сравнению с маем допандемийного 2019 года. Главной причиной этого назвали нехватку рейсов.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Умер Юрий Шатунов
Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет в приквеле «Голодных игр»
Стало известно о планах прервать авиасообщение между Россией и Турцией
Крупный сервис аренды жилья потратит миллионы долларов на необычные дома
В Москве умерла сбитая электросамокатом пенсионерка
Популярная певица обвинила работников ТВ в непрофессионализме
У россиян появилась еще одна возможность попасть в Европу
В Приднестровье усомнились в возможности объединиться с Молдавией
Компании в США начали готовиться к увеличению поставок газа
В правительство направили законопроект о регламентации разведения животных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.