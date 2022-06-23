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Спорт

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА, не проведя ни одного матча

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сборная России заняла 35-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

На эту позицию команда Валерия Карпина поднялась с 36-й строчки, которую теперь занимает Египет. Россияне не провели ни одного матча за последние три месяца, однако Египет потерпел ряд поражений и опустился на восемь позиций.

Лидерство в рейтинге сохраняет команда Бразилии. На втором месте располагаются бельгийцы. На третью позицию поднялась Аргентина, обошедшая Францию. Больше в первой пятерке изменений не произошло: на четвертом и пятом местах соответственно располагаются Аргентина и Англия.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого Российский футбольный союз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.

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