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Спорт

Белорусский хоккеист сравнил жизнь в Финляндии и России

Белорусский хоккеист Шостак заявил, что в Финляндии цены на бензин выше, чем в России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вратарь минского «Динамо» Константин Шостак рассказал об опыте выступления за клуб ЮП в чемпионате Финляндии. Об этом сообщает Allhockey.ru.

Голкипер, который несколько сезонов провел в команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь», сравнил жизнь в Череповце с жизнью в Ювяскюля. «Я не смог привыкнуть к очень дорогому такси и высоким ценам на бензин в Финляндии. А так, все одинаково», — добавил Шостак. Игрок также отметил высокий уровень финской лиги.

22-летний Шостак за три сезона провел 18 матчей в КХЛ. На его счету также шесть встреч в составе национальной сборной Белоруссии.

В начале июня российский боец UFC Ринат Фахретдинов поделился впечатлениями от жизни в США. Спортсмен сравнил Лос-Анджелес с Москвой, отметив, что в столице России гораздо чище.

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