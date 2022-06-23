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Стилистка перечислила главные тренды 2022 года

Стилистка Глэдис Лай назвала перчатки и микро-юбки главными трендами 2022 года

Фото: Shutterstock

Модный редактор журнала Vogue Глэдис Лай перечислила главные тенденции 2022 года. Соотвествующий материал появился на сайте австралийской версии издания.

По словам стилистки, в числе трендов оказались микро-юбки, низкие каблуки, жилеты любой длины и фасона, декоративные капюшоны и капоры, а также массивные сапоги на платформе, подвески с большими амулетами и вязаные крючком аксессуары. Кроме того, в моду вошли перчатки, которые являются актуальным аксессуаром для разной погоды, поясняет Лай. Отмечается, например, что Ким Кардашьян носила указанную вещь в сочетании с купальником.

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Среди прочего популярными эксперт назвала такие модные течения, как inndy-sleaze (неряшливый гранжевый стиль конца 2000-х), апокалипсис шик (в стиле фильма «Матрица») и тви, знаковыми элементами которого являются клетчатые кардиганы, блузки с рюшами, белые носки и повязки на голову.

Что касается принтов и цветов, журналистка выделила яркие оттенки розового и шотландскую клетку. Вдобавок балетки и дубленки эпохи хиппи, которые в нулевых годах популяризировала актриса Кейт Хадсон, также вернулись в моду в текущем сезоне.

Ранее в июне американская стилистка перечислила предметы гардероба и аксессуары, которые стали модными в 2022 году. Журналистка из Денвера София Джозеф рассказала, что текущим летом актуальными стали вязаные топы, которые многие дизайнеры представляли на показах в рамках Недель моды в Нью-Йорке и Милане. Вдобавок в упомянутый список она включила брюки и шорты-бермуды, а также джинсы с широкой штаниной, которые были особенно популярны в 1990-х годах.

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Дарья Шляпужникова
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