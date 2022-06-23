В Госдуме призвали к удару по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Украине

Депутат Швыткин заявил, что США шаг за шагом движутся к третьей мировой войне

Поставками реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS США шаг за шагом движутся к третьей мировой войне, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал к удару по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Украине.

Шаг к третьей мировой

23 июня появилась информация, что Украина получила отправленные Вашингтоном реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Поставка США Украине реактивных систем залпового огня может сильно повлиять на развитие конфликта, заявил Юрий Швыткин.

Это, безусловно, достаточно серьезно усложняет обстановку Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, народной милиции ДНР и ЛНР. Моя позиция — нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны Министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары», — сообщил депутат.

Смотреть на это все безобразие мы не будем. Пока бьют по одной щеке, подставлять другую — этого не будет Юрий Швыткин депутат Госдумы

Что такое РСЗО HIMARS?

Недооценивать и переоценивать данный вид вооружения нельзя Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Нужно понимать, что РСЗО HIMARS несет в себе шесть соответствующих снарядов или одну оперативно-тактическую ракету. При этом если брать по тактико-техническим характеристикам, то у нас есть системы, которые несут практически в три раза больше соответствующих снарядов», — сказал Швыткин.

Депутат отметил, что дальность у американских реактивных систем залпового огня HIMARS большая.

≈195 километров дальность у американских реактивных систем залпового огня HIMARS

«Это та дальность, которая позволяет достигать территории нашей страны. Независимо от того, что президент Украины Владимир Зеленский клятвенно заверил США, что не будет наносить удары по территории России. Верить ему никоим образом нельзя», — заявил он.

Российские аналоги

Юрий Швыткин рассказал, что в российском вооружении присутствуют такие виды оружия, которые могут подавить американские РСЗО.

«У нас есть противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы, которые в состоянии подавить саму огневую точку. "Ураган" и "Смерч" (российские РСЗО — прим. «Ленты.ру») — эти виды вооружения спокойно можно противопоставить HIMARS», — заключил депутат.

Ранее Министерство обороны США обнародовало отчет о предоставленной Украине военной помощи. Со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.