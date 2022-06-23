Россиянам назвали способ получить украинские визы

МИД Украины: россияне смогут получить украинские визы через визовый центр VFS Global

С 1 июля 2022 года россияне, желающие получить украинские визы, смогут оформить их через визовые центры VFS Global в восьми городах России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Украины.

По данным ведомства, в связи с прекращением деятельности украинских посольств и консульств на территории РФ заявления граждан на визу будут принимать лишь в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

«Визовые ходатайства будут обрабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинскими компетентными органами», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что россияне, находящиеся за границей, смогут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины. При этом в МИД подчеркнули, что наличие визы не станет гарантией въезда в страну, так как окончательное решение примут сотрудники пограничной службы.

По словам представителя Госпогранслужбы страны Андрея Демченко, которые приводит ТАСС, желающие въехать на Украину иностранцы должны соответствовать следующим критериям: иметь надлежащие паспортные документы, подтверждение цели поездки, достаточное количество денежных средств, а также не попадать под ограничения для въезда на территорию государства. Он подчеркнул, что пограничники могут оперативно проверить подлинность визы, подделка которой грозит запретом на въезд в страну на три года.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

