Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Россиянам назвали способ получить украинские визы

МИД Украины: россияне смогут получить украинские визы через визовый центр VFS Global

Фото: ALEXEY BYCHKOV / Globallookpress.com

С 1 июля 2022 года россияне, желающие получить украинские визы, смогут оформить их через визовые центры VFS Global в восьми городах России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Украины.

По данным ведомства, в связи с прекращением деятельности украинских посольств и консульств на территории РФ заявления граждан на визу будут принимать лишь в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

«Визовые ходатайства будут обрабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинскими компетентными органами», — говорится в сообщении министерства.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Уточняется, что россияне, находящиеся за границей, смогут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины. При этом в МИД подчеркнули, что наличие визы не станет гарантией въезда в страну, так как окончательное решение примут сотрудники пограничной службы.

По словам представителя Госпогранслужбы страны Андрея Демченко, которые приводит ТАСС, желающие въехать на Украину иностранцы должны соответствовать следующим критериям: иметь надлежащие паспортные документы, подтверждение цели поездки, достаточное количество денежных средств, а также не попадать под ограничения для въезда на территорию государства. Он подчеркнул, что пограничники могут оперативно проверить подлинность визы, подделка которой грозит запретом на въезд в страну на три года.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о взятии двух населенных пунктов
Две тысячи окруженных в Донбассе украинских военных захотели сдаться
В Белоруссии пожаловались на провокации с беспилотниками со стороны Украины
Проигравший суд Шатунову продюсер «Ласкового мая» прокомментировал смерть певца
В Лос-Анджелесе захотели запретить вредные заправки для машин
Россиянам назвали способ получить украинские визы
Народная милиция ЛНР вошла в еще один населенный пункт Донбасса
Российский Минфин назвал санкции финансовой ядерной бомбой
Диетолог назвала пять вкусных продуктов для борьбы с воспалительными процессами
Украина получила американские РСЗО HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.