Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при посадке Ан-30 в Якутии

Минздрав: после жесткой посадки Ан-30 два человека находятся в состоянии средней тяжести

После жесткой посадки самолета Ан-30 в Якутии двух человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказали в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

«После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что медики решили транспортировать пострадавших из сельской больницы в Якутск санитарным рейсом. Пациенты получают все необходимое лечение.

Самолет Ан-30 пропал с радаров в Якутии 22 июня. На его борту находились 7 человек. По данным МЧС, экипаж в последний раз выходил на связь в 30 километрах от аэропорта, аварийный маяк не срабатывал. Борт следовал по маршруту Якутск-Оленек. Пропавший самолет нашли в 70 километрах от населенного пункта Оленек — он совершил жесткую посадку.

Воздушное судно стало вторым за сутки, пропавшим в Якутии. 21 июня в российском регионе исчез с радаров Ан-2 с тремя человеками на борту. Поиски самолета ведутся до сих пор, они осложнены погодными условиями.