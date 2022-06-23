Кремль ответил на обвинения Запада и Украины в краже зерна

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия не крала у Украины зерно

Россия не крала никакого зерна. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по поводу обвинений Украины и Запада в адрес Москвы. Его слова в четверг, 23 июня, приводит РИА Новости.

Ряд политиков и СМИ на Украине и Западе обвиняют Россию в том, что она спровоцировала кризис с поставками зерновых культур с украинской территории. Москва эти обвинения отрицает и подчеркивает, что непосредственно не влияет на сложившуюся ситуацию, а со своей стороны, наоборот, выполняет все обязательства.

21 июня в российской столице прошли переговоры между делегациями России и Турции по теме кризиса с украинским зерном. Президент Владимир Путин в них участие не принимал, поскольку эти вопросы находятся в компетенции Минобороны, пояснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.