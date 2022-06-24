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Спорт

Тренер по вольной борьбе из Дагестана спас людей в смертельном ДТП в Москве

Дагестанский тренер по вольной борьбе Алиев спас людей в смертельном ДТП в Москве

Фото: АГН «Москва»

Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев поучаствовал в спасении людей в смертельном ДТП в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства спорта республики.

Алиев вытащил из горящего автомобиля шесть человек, которых позже госпитализировали. «Под утро услышал хлопок и побежал на место аварии. Как только увидел горящий автомобиль, сразу бросился вытаскивать пассажиров, невзирая на огонь и запреты спасателей», — рассказал он.

Алиев — мастер спорта России международного класса, призер чемпионатов страны и обладатель Кубка мира Юношеская сборная Дагестана под его руководством несколько раз выигрывала командный зачет на первенствах России.

Авария в центре Москвы произошла рано утром в пятницу, 24 июня. Погибли два человека, пострадали еще восемь. По предварительным данным, причиной аварии стало грубое нарушение водителем иномарки правил дорожного движения.

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Алексей Гусев
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