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Макрон назвал условие предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС

Макрон заявил, что Грузия станет кандидатом в ЕС после ответов на вопросы Еврокомиссии

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. О них он рассказал на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Французский лидер уточнил, что для этого Грузии необходимо ответить на приоритетные вопросы, которые перед ней поставила Еврокомиссия. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности страны «работать с решимостью последующие месяцы для получения статуса кандидата». Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Макрон отметил, что признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте.

23 июня глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Статус кандидата готовы предоставить и Грузии, но для этого страна должна выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.

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Ксения Назарова
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