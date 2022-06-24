МВД Сербии сочло сражение с Россией лучшим способом вступить в ЕС

Глава МВД Сербии Вулин раскритиковал ЕС за двойные стандарты и статус Украины

Глава сербского МВД Александр Вулин прокомментировал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз и заявил, что произошедшее говорит о двойных стандартах Брюсселя. По его словам, ЕС было достаточно «сражения Киева с Москвой», в то время как другие страны, вроде Сербии, годами не могут добиться такого же статуса. Цитату приводит РИА Новости.

«Украина — кандидат [в члены ЕС] вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны, [она] перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить», — возмутился глава МВД.

Он счел спецоперацию России главной причиной, по которой Киев так быстро получил статус кандидата. Тем не менее Вулин напомнил, что, когда Югославию бомбили страны НАТО, ЕС не поспешил принять страну в свой состав.

Сербия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году, спустя 12 лет после начала переговоров по этому поводу (тогда еще существовало государство Югославия).