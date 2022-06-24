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Стал известен годовой оборот крупнейшей площадки по продаже наркотиков

Годовой оборот площадки по продаже наркотиков «Гидра» превышал миллиард рублей
Кирилл Смуров

Кирилл Смуров. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Годовой оборот крупнейшей площадки по продаже наркотиков «Гидра» превышал миллиард рублей. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

«Этот нелегальный интернет-сервис был создан в 2015 году. На его базе осуществляли деятельность более 19 тысяч виртуальных магазинов, — заявил Смуров, добавив, что правоохранительным органам давно стало известно о том, что технические ресурсы «Гидры» были расположены за пределами России. — Под видом реализации санкций зарубежные партнеры ликвидировали эту техническую базу и приписали все заслуги исключительно себе».

Смуров также отметил, что на «Гидре» можно было купить не только запрещенные вещества, но и фальшивые деньги, персональные данные и поддельные документы. Он подтвердил также, что в апреле 2022 года была задержан предполагаемый основатель даркнет-площадки Дмитрий Павлов.

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3 июня 2022

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал средства, находящиеся на криптовалютном кошельке предполагаемого сооснователя «Гидры» Дмитрия Павлова. На его заблокированном счете находятся сотни миллионов долларов в виде криптовалюты.

«Гидра» перестала загружаться у пользователей рано утром 5 апреля. Сначала официальный представитель ресурса заявил о технических проблемах, однако вскоре стало известно, что расположенную в Германии инфраструктуру площадки отключили в ходе спецоперации немецкие силовики, которым также удалось изъять около 23 миллионов евро в криптовалюте. Закрытие маркетплейса спровоцировало большой передел сфер влияния и открытые конфронтации между различными группировками на российском онлайн-рынке продажи наркотиков.

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Артур Галеев
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