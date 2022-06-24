В России ответили на планы Германии национализировать часть «Северного потока-2»

Сенатор Климов предупредил Германию об издержках при национализации «Северного потока-2»

Попытки немецких властей национализировать часть газопровода «Северный поток-2» продиктованы безграмотностью и отсутствием опыта у тех, кто ответственен за эту идею, считает сенатор Совфеда Андрей Климов. Он добавил, что в лучшем случае это станет пустой тратой времени, а в худшем — ситуация чревата существенными издержками. На сообщения об инициативе Министерства финансов Германии российский политик ответил в разговоре с «Лентой.ру».

«В последние годы Евросоюз и его члены демонстрируют полное отрицание международного права, — считает Климов. — Единственное, чем они готовы руководствоваться, — это собственными правилами. Оценки таким событиям, конечно, должны давать соответствующие органы. Могу только сказать, что попытка украсть те или иные российские активы продиктована низким уровнем образования и опыта тех, кто принимает такие решения».

Политик напомнил, что «Северный поток-2» является совместным российско-германским проектом. Соответственно, если страна пойдет на шаги, которые не были оговорены официально с Россией, то получит право на обладание только лежащим на глубине металлом, не представляющем особенной ценности.

«Чтобы он был полезен, по нему должен поступать газ из России. Следовательно, те, кто идут на такие шаги без учета интересов России, в лучшем случае, просто впустую потратят время. В худшем — получат большие издержки», — заключил Климов.

Министерство финансов Германии собралось национализировать проложенную по территории страны часть газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Spiegel. Трубы пригодятся для прокачки газа из плавучих терминалов для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Минусом, отмечает издание, может стать реакция России.

На обсуждение таких планов Германию подтолкнули опасения по поводу полной остановки поставок газа из России. Прокачка по газопроводу «Северный поток-1» уже сократилась более чем в два раза, а в июле трубу ожидает двухнедельное техобслуживание. Официально в «Газпроме» утверждают, что не могут поддерживать объем прокачки без оборудования, которое было отдано в ремонт немецкой Siemens и осталось в Канаде из-за санкций. Однако в Берлине подозревают, что в компании лукавят.