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В МИД России оценили позицию Азербайджана по спецоперации на Украине

Сергей Лавров заявил, что РФ ценит взвешенное отношение Азербайджана к ситуации на Украине
Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Фото: МИД РФ / AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил позицию руководства Азербайджана по специальной военной операции на Украине. Об этом он высказался во время пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД РФ заявил, что Россия ценит «взвешенное и ответственное» отношение Азербайджана к происходящему на Украине и «понимание обстоятельств, которые накапливались в последние годы и которые привели к нынешней ситуации».

При этом он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства относятся не только и не столько к украинскому конфликту, сколько к ситуации в сфере европейской безопасности, вся архитектура которой, по мнению Лаврова, в последние годы «планомерно разрушалась западными коллегами».

Ранее глава российского МИД обвинил Запад в нежелании взаимодействовать с Москвой. При этом он выразил мнение, что на данный момент западные страны находятся «в нервозном состоянии».

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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