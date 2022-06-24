В МИД России оценили позицию Азербайджана по спецоперации на Украине

Сергей Лавров заявил, что РФ ценит взвешенное отношение Азербайджана к ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил позицию руководства Азербайджана по специальной военной операции на Украине. Об этом он высказался во время пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД РФ заявил, что Россия ценит «взвешенное и ответственное» отношение Азербайджана к происходящему на Украине и «понимание обстоятельств, которые накапливались в последние годы и которые привели к нынешней ситуации».

При этом он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства относятся не только и не столько к украинскому конфликту, сколько к ситуации в сфере европейской безопасности, вся архитектура которой, по мнению Лаврова, в последние годы «планомерно разрушалась западными коллегами».

Ранее глава российского МИД обвинил Запад в нежелании взаимодействовать с Москвой. При этом он выразил мнение, что на данный момент западные страны находятся «в нервозном состоянии».