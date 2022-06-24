В МИД России оценили позицию Азербайджана по спецоперации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил позицию руководства Азербайджана по специальной военной операции на Украине. Об этом он высказался во время пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».
Глава МИД РФ заявил, что Россия ценит «взвешенное и ответственное» отношение Азербайджана к происходящему на Украине и «понимание обстоятельств, которые накапливались в последние годы и которые привели к нынешней ситуации».
При этом он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства относятся не только и не столько к украинскому конфликту, сколько к ситуации в сфере европейской безопасности, вся архитектура которой, по мнению Лаврова, в последние годы «планомерно разрушалась западными коллегами».
Ранее глава российского МИД обвинил Запад в нежелании взаимодействовать с Москвой. При этом он выразил мнение, что на данный момент западные страны находятся «в нервозном состоянии».