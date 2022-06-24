Популярные стендап-комики выступят на ВДНХ

Стендап-комики Старовойтов, Воронин и Атлас выступят 26 июня в Зеленом театре на ВДНХ

Популярные российские стендап-комики выступят в Зеленом театре на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие, ставшее частью серии концертов МТС Live Comedy Weekends, пройдет 26 июня. Со своими монологами выступят Стас Старовойтов, Филипп Воронин, Андрей Атлас, Гурам Амарян, Роман Косицын и Валентин Сидоров.

Отмечается, что шоу предназначено для зрителей старше 18 лет.

Ранее один из основателей проекта Stand Up на ТНТ Руслан Белый высказался о зарплате, которую он получал, когда выступал в воронежском филиале Comedy Club. По словам комика, ему платили «отличные деньги».

До этого автор проекта «Открытый микрофон» на ТНТ Игорь Джабраилов рассказал о трудностях работы в России. Он заявил, что у российских комиков более напряженный темп работы, чем у их западных коллег, для которых стендап нередко является хобби.