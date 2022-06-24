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Власти Херсонской области заявили об угрозах убийством со стороны Украины

Глава Херсонской ВГА заявил об угрозах убийством членам администрации со стороны Украины
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Telegram-канал «ВГА Херсонской области»

Представители военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области получают угрозы с украинской стороны. Об этом заявил глава ВГА Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, членам местной администрации поступают угрозы убийством со стороны Украины.

Ранее ВГА Херсонской области сообщила о взрыве автомобиля, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта местной администрации Дмитрий Савлученко. Как заявил Сальдо, к случившемуся оказалась причастна украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая подложила взрывное устройство под автомобиль чиновника.

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Алевтина Запольская
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