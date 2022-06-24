В ЛНР назначили временного мэра Северодонецка

В Народной милиции ЛНР сообщили, что врио мэра Северодонецка назначен Марк Воржал

Временно исполняющим обязанности мэра Северодонецка назначен Марк Воржал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию Луганской народной республики (ЛНР).

В ведомстве рассказали, что Воржал ознакомился с обстановкой в Северодонецке, встретился с местными жителями и обсудил с ними возникшие проблемные вопросы.

«Я сам из этого города, я здесь не был восемь лет. Наконец, попал сюда, зашел домой. Работы очень много, мы справимся», — заявил врио мэра, отметив, что Северодонецк «разрушен очень и очень сильно».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ отступать из Северодонецка.

Власти ЛНР пообещали полностью заблокировать Лисичанск и Северодонецк максиму через одну неделю. Оставшихся в городах украинских военных призвали сдаться, чтобы сохранить жизнь.