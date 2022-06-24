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Захарова ответила ставшему реже мыться вице-канцлеру Германии

Мария Захарова ответила вице-канцлеру ФРГ Хабеку, ставшему реже мыться ради экономии
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку, заявившему, что он стал реже мыться ради экономии энергии в условиях возможного кризиса.

«А не может ли быть такого, что высвободившееся от простаивания в душе время герр Хабек теперь просиживает неподалеку? Народ Германии должен знать. Поминутно, битте. И что там с рекомендациями его министерства на этот счет?», — написала Захарова.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что стал проводить в душе значительно меньше времени ради того, чтобы сэкономить энергию в условиях возможного кризиса. По словам политика, он действует в рамках рекомендаций правительства. При этом Хабек подчеркнул, что его решение мыться реже — плохой пример, поскольку условия его жизни значительно лучше, чем у многих граждан ФРГ.

Ударная волна


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Марина Совина
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