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Спорт

Россиянин Токов одержал седьмую победу в Bellator подряд

Россиянин Токов нокаутировал американца и одержал седьмую победу в Bellator подряд

Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Анатолий Токов победил американца Мухаммада Абдуллаха на турнире Bellator 282. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 25 июня, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и завершилась победой Токова — техническим нокаутом в первом раунде. Россиянин нанес сопернику серию ударов, после которой рефери решил остановить бой.

Этот триумф стал для российского бойца седьмым подряд в рамках промоушена. Всего на профессиональном уровне он провел 34 боя (31 победа и три поражения). В активе американца шесть побед и шесть поражений.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить российских спортсменов от всех соревнований. Крупнейшие промоушены, занимающиеся организацией турниров по ММА, не последовали этому совету.

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