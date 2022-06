Поблизости от Земли обнаружили быстровращающийся астероид

The Planetary Science Journal: обнаружен быстровращающийся астероид 2019 OK рядом с Землей

Ученые Университета Центральной Флориды опубликовали данные о наблюдении астероида 2019 OK, собранные c помощью телескопа Аресибо. Результаты исследования опубликованы в журнале The Planetary Science Journal.

Небесное тело, обнаруженное в 2019 году и прошедшее поблизости от Земли, имело диаметр от 70 до 130 метра и вращалось очень быстро с периодом 3-5 минут. Оно, вероятно, относится к типу C, состоящему из глины и силикатных пород, или к типу S, состоящему из силиката, никеля и железа. Астероиды типа С — одни из самых распространенных и старых в Солнечной системе. S-типа по встречаемости занимают второе место.

Вероятный диаметр и период вращения предполагают, что 2019 OK, скорее всего, не представляет собой объект из кучи щебня, удерживаемой только силой тяжести. Таким образом, 2019 OK относится к растущему числу быстро вращающихся околоземных астероидов, которым требуется определенная внутренняя сила, чтобы не развалиться на части.

По данным Центра околоземных исследований, известно почти 30 тысяч астероидов, и хотя немногие из них представляют непосредственную угрозу, есть вероятность, что один из них, обладающий значительным размером, может столкнуться с Землей и нанести катастрофический ущерб.

