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Китай поможет пострадавшему от землетрясения Афганистану

Китай предоставит пострадавшему от землетрясения Афганистану гумпомощь на $7,5 млн

Фото: Ebrahim Nooroozi / AP

Власти Китая захотели помочь пострадавшему от землетрясения Афганистану и предоставить гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней (7,5 миллиона долларов). Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

По его словам, землетрясение, которое произошло в Афганистане 22 июня, стало самым сильным в регионе за более чем 20 лет. От подземных толчков и колебаний земной поверхности в Афганистане погибли не менее 1,5 тысяч человек, более двух тысяч людей пострадали, разрушено свыше трех тысяч зданий. В связи с этим, подчеркнул Ван Вэньбинь, правительство Китая приняло решение направить экстренную гумпомощь, «включая палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых остро нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия жители Афганистана».

Первую партию гуманитарной помощи планируется направить в Афганистан чартерным самолетом в понедельник, 27 июня. Чтобы обеспечить скорейшую доставку грузов, Пекин собирается координировать свои действия с Кабулом.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек стали жертвами землетрясения в восточной части Афганистана в провинциях Хост и Пактика, еще 1,5 тысячи пострадали. Евро-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что подземные толчки от землетрясения в Афганистане ощущались также в Пакистане и в Индии, на расстоянии более 500 километров.

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Варвара Кошечкина
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