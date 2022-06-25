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Тренер Оливейры сравнил Нурмагомедова и Макгрегора

Тренер Оливейры Лима заявил, что Нурмагомедов делает то, за что критиковал Макгрегора
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Тренер бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Чарльза Оливейры Диего Лима сравнил россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит Sherdog.

«Хабиб всегда был примером человека, который не говорит, а делает. Он был против трештока, а сейчас делает то, за что критиковал Конора Макгрегора», — заявил Лима. Тренер выразил непонимание, почему россиянин не прислал двойной контракт, гарантирующий поединок с Оливейрой, если подопечный Нурмагомедова Ислам Махачев проиграет бразильцу.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможном бое Махачева и Оливейры. Он заявил, что российская команда готова провести поединок на родине соперника, и выразил уверенность в победе подопечного. «Мы собираемся финишировать Оливейру в его игре, на бразильской земле. Мы намерены научить фанатов, что такое высший контроль, как мы добиваем людей. Мы собираемся забрать пояс и вернуться», — заключил Нурмагомедов.

Нурмагомедов покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в 2020 году. Он трижды защищал титул чемпиона организации в легком весе.

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