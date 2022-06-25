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НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Спорт

Гол Кучерова помог его клубу продолжить борьбу за победу в Кубке Стэнли

Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Колорадо» и сократить отставание в финале НХЛ

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Колорадо Эвеланш» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 25 июня, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победить «молниям» помог гол российского форварда Никиты Кучерова и две результативные передачи его соотечественника Михаила Сергачева.

В составе проигравших голом и результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. «Тампа» сократила отставание и продолжает борьбу за звание лучшей команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ): команда уступает в серии со счетом 2-3. Шестой матч пройдет в ночь на понедельник, 27 июня.

В последних двух розыгрышах Кубка Стэнли победу одержала «Тампа-Бэй». «Колорадо» в последний раз становился чемпионом НХЛ в 2001 году.

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