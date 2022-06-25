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В футбольном «Динамо» раскрыли подробности приглашения Овечкина

В футбольном «Динамо» рассказали, что Овечкин сыграет за клуб за символические деньги

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» за символические деньги. Подробности приглашения игрока в интервью «Матч ТВ» раскрыл генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

По его словам переговоры были легкими, хоккеист сразу согласился попробовать себя в футболе. «Мы очень надеемся, что дебютная игра Александра не будет для него последней», — добавил Пивоваров.

24 июня стало известно, что Овечкин в составе «Динамо» примет участие в товарищеской встрече с «Амкалом». Матч пройдет 25 июня в Москве.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

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