В футбольном «Динамо» раскрыли подробности приглашения Овечкина

В футбольном «Динамо» рассказали, что Овечкин сыграет за клуб за символические деньги

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» за символические деньги. Подробности приглашения игрока в интервью «Матч ТВ» раскрыл генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

По его словам переговоры были легкими, хоккеист сразу согласился попробовать себя в футболе. «Мы очень надеемся, что дебютная игра Александра не будет для него последней», — добавил Пивоваров.

24 июня стало известно, что Овечкин в составе «Динамо» примет участие в товарищеской встрече с «Амкалом». Матч пройдет 25 июня в Москве.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.