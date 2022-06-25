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Спорт

На регбийных матчах в Москве появится пиво

На регбийных матчах в Москве со следующего сезона появится пиво

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

На регбийных матчах в Москве со следующего сезона будет осуществляться продажа пива. О появлении напитка на стадионах ТАСС рассказал председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

Он отметил, что в культуре регби есть два символа — галстуки и пиво. «Потерять возможность продавать пиво, если это разрешили, было бы глупо. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими пивоваренными компаниями, чтобы они поучаствовали в этом проекте», — заявил Артемьев. Он также допустил, что алкоголь будет продаваться не только в Москве.

20 мая полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов дал положительную оценку возможному возвращению пива на стадионы. «Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво. Пусть вводят», — поделился он.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

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Алексей Гусев
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