Повар из прибрежного бара в Крыму спас человека с тонущего судна

В Алуште повар прибрежного бара на сапе вытащил мужчину с затонувшего судна на берег

В Алуште повар из прибрежного бара помог добраться до берегу человеку с затонувшего прогулочного судна. Подробности и видео спасение опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как повар, стоя на пирсе в спасательном жилете, берет сап с веслом и направляется к пострадавшему. Отмечалось, что на судне находилось два человека — один из них выбрался самостоятельно, другого вытащил на берег сотрудник общепита.

Как стало известно, у судна пробило дно из-за плохой погоды. Сотрудники крымского МЧС прибыли на место, когда все добрались до суши.

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