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Повар из прибрежного бара в Крыму спас человека с тонущего судна

В Алуште повар прибрежного бара на сапе вытащил мужчину с затонувшего судна на берег

В Алуште повар из прибрежного бара помог добраться до берегу человеку с затонувшего прогулочного судна. Подробности и видео спасение опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как повар, стоя на пирсе в спасательном жилете, берет сап с веслом и направляется к пострадавшему. Отмечалось, что на судне находилось два человека — один из них выбрался самостоятельно, другого вытащил на берег сотрудник общепита.

Как стало известно, у судна пробило дно из-за плохой погоды. Сотрудники крымского МЧС прибыли на место, когда все добрались до суши.

Ранее старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев вытащил из горящего автомобиля шесть человек. Авария в центре Москвы произошла рано утром в пятницу, 24 июня. Погибли два человека, пострадали еще восемь.

Дарья Рыбак
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