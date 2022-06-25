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Путин предупредил о хранящихся в Европе ядерных боезарядах США

Путин заявил, что в Европе хранится 200 ядерных тактических боезарядов США

Фото: Elaine Thompson / AP

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе хранится 200 ядерных тактических боезарядах США, в связи с чем необходимо обеспечить безопасность России и Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в основном ядерное оружие представлено атомными бомбами, которые находятся на территории шести стран-членов НАТО. Для их применения приготовлено 275 самолетов, добавил глава государства.

«Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ мы обязаны», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила в отсутствии со стороны России угроз ядерным оружием. По ее словам, Россия действует исключительно из политики сдерживания конфликта. Также Захарова считает, что спровоцировали нынешнюю кризисную ситуацию страны НАТО, которые провозгласили себя «ядерным альянсом».

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Мария Гейн
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