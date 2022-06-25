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Спорт

Валиева захотела попробовать себя в боксе

Фигуристка Камила Валиева допустила, что попробует себя в боксе, как Алина Загитова

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, в каких видах спорта хотела бы себя попробовать. Ее слова передает РИА Новости.

«В Новогорске ходили на легкую атлетику, прыгали с шестом, прыгали в длину, бросали копья», — поделилась она. Валиева допустила, что также попробует себя в боксе, как олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка отметила, что это полезно для сердца, если все делать в разумных количествах.

25 июня Загитова провела показательный поединок с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Изначально сообщалось, что она подерется с чемпионом Игр-2020 по боксу Альбертом Батыргазиевым, однако эту информацию опровергли.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин предложил Валиевой и Александре Трусовой попробовать себя в футболе. По мнению специалиста, это направление может быть для них перспективным.

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