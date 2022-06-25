В Совфеде высказались о возможной войне между Британией и Россией

Сенатор Цеков уверен, если Британия захочет объявить войну России, то США отговорит ее

Статья о возможном объявлении Великобританией войны России еще не говорит о том, что такие мысли есть в головах британских политиков. Однако, даже если они есть, то Соединенные Штаты Америки отговорят и объяснят Англии опасность такого противостояния, заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру».

Мнение одного журналиста

Лондон объявит «войну» России в случае казни британских наемников после приговора Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение выразил журналист издания Express. Из статьи следует, что премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти «ва-банк», если казнь состоится, и «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

Сенатор Цеков убежден, что мнение одного журналиста совсем не говорит о мнении британских политиков. «Мы знаем, что в Англии, да и в США или в странах Евросоюза, написать могут что угодно. Поэтому такую информацию надо проверять на предмет соответствия с мыслями политиков Британии», — сказал он.

Масштабный конфликт

При этом Сергей Цеков предупредил, что ситуация будет опасна для всего мира, если все-таки Британия захочет военного конфликта с Россией.

«От Запада можно ожидать все, что угодно. Но надо все-таки думать, что разум Джонсону не позволят потерять его ближайшие союзники — США. Потому что это будет конфликт не между Англией и Россией, а он будет более масштабный. Ему объяснят опасность, если вдруг такие мысли в его голове появляются», — заключил он.

А если они объявят войну, то сразу сдадутся Сергей Цеков сенатор

9 июня Верховный суд ДНР признал 28-летнего Эйдена Аслина, его 48-летнего соотечественника Шона Пиннера и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и совершении преступления группой лиц. Их приговорили к смертной казни. Позднее глава республики Денис Пушилин сообщил, что осужденные иностранные наемники могут обжаловать свой приговор до 9 июля. При этом он добавил, что они могут попросить о помиловании.