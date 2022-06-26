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Во Владивостоке стартовал День молодежи

Во Владивостоке на набережной Цесаревича проходит День молодежи

Фото: Shutterstock

Во Владивостоке проходит День молодежи, в рамках которого организованы мастер-классы, музыкальный фестиваль, ярмарка вакансий, спортивные площадки и многое другое. Участие принимают все желающие по предварительной регистрации на сайте события.

Праздничная программа рассчитана на весь день — с 12.00 до 22.00. Все мероприятия проходят на набережной Цесаревича под открытым небом и в павильоне.

«Большое внимание уделено интересам современной молодежи, востребованным направлениям хобби и спорта. Так, например, проходят соревнования райдеров на самой большой на Дальнем Востоке рампе с высоким вылетом, соревнования по трикингу — относительно новому виду спорта, совмещающему элементы боевых искусств, гимнастики и танцев, баскетбольный турнир между командами Владивостока и Приморья, уроки граффити, поэтическое шоу, ярмарка молодых предпринимателей, огромное количество творческих и профессиональных мастер-классов и многое другое», — отметили в управлении по делам молодежи и связям с общественностью.

С 13.00 на набережной началась игра «Квиз, плиз!» — настоящая интеллектуальная битва на знание Владивостока и музыкальный раунд. В ней приняли участие более 500 человек, а это значит, сегодня установлен рекорд Дальнего Востока по количеству игроков на открытом воздухе.

Приморцев ждала обширная образовательная программа по участию в грантовых конкурсах, волонтерской деятельности, мастер-классы по скоростной сборке кубика Рубика, светодизайну и музыке. Большое внимание уделено и профориентации молодежи, поиску вакансий, знакомству с работодателями.

В этом году организатором праздника во Владивостоке впервые выступили Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края и администрацией Владивостока.

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Татьяна Романова
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