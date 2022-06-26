В Оренбурге простились с погибшими при крушении Ил-76 летчиками

В Оренбурге простились с погибшими при крушении Ил-76 в Рязани четырьмя членами экипажа

В Оренбурге состоялась церемония прощания с четырьмя членами экипажа, погибшими при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает ТАСС.

Родные, сослуживцы, ветераны и чиновники проводили в последний путь командира авиационной эскадрильи 117-го военно-транспортного авиационного полка подполковника Владимира Петрушина, штурмана корабля 117-го военно-транспортного авиационного полка майора Степана Перминова, старшего бортового инженера-инструктора управления 18 военно-транспортной авиационной дивизии майора Николая Горбунова и бортового техника по авиадесантному оборудованию 117-го военного-транспортного авиационного полка прапорщика Дмитрия Андреева.

«Сегодня в очередной раз мы видели яркий пример патриотизма, профессионализма, любви к людям. Отводя самолет, они сделали абсолютно все, чтобы спасти мирных граждан. <…> Они выполнили свой долг, а мы, живые, должны вечно помнить о них, о каждом», — сказал на траурном митинге губернатор региона Денис Паслер.

О том, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани, стало известно утром в пятницу, 24 июня. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света. Позже выяснилось, что трагедия произошла из-за неисправности двигателя. В результате четыре человека скончались на месте, еще один умер в больнице, а четверо членов экипажа находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

В тот же день врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что экипаж до последнего отводил неисправное воздушное судно, чтобы не повредить жилые дома.

Ил-76 направлялся из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку.