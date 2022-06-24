Главврач рассказал о состоянии пострадавших после крушения Ил-76 в Рязани

Главврач рязанской больницы Карпунин оценил состояние пострадавших после крушения Ил-76

Состояние одного из пяти пострадавших после крушения грузового самолета Ил-76 в Рязани сейчас оценивается как крайне тяжелое. Об этом рассказал главный врач областной клинической больницы Андрей Карпунин на своей странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что сейчас на лечении в травмцентре первого уровня находятся трое пострадавших. «Пациент поступил с тяжелой сочетанной травмой — проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких», — указал Карпунин, комментируя состояние одного из пострадавших.

До этого врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что экипаж военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Рязани, до последнего отводил неисправное воздушное судно, чтобы не повредить жилые дома. Он подчеркнул, что экстренные службы Рязанской области сработали оперативно, спасая выживших членов экипажа Ил-76.

О том, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани, стало известно утром в пятницу, 24 июня. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света.