Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР заявили о нахождении в Лисичанске сотрудников офиса Зеленского

Народная милиция ЛНР пытается задержать в Лисичанске сотрудников офиса Зеленского

Фото: Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) заявили о нахождении в Лисичанске нескольких высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Народная милиция (НМ) республики пытается задержать их, сообщает ТАСС.

«В Лисичанске кроме множества иностранных наемников находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, в городе сконцентрировано примерно 12 тысяч украинских военных, которые пытаются покинуть Лисичанск, чтобы оказаться в Солидаре и Краматорске.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
ВСУ снова обстреляли платформу «Черноморнефтегаза» в Крыму
Эксперт перечислила виды опасной работы на даче
Отдыхающих в Ленобласти напугал военный корабль
Отношениям России и Запада предрекли разрыв
В ЛНР заявили о нахождении в Лисичанске сотрудников офиса Зеленского
Названо количество потерянных Россией из-за санкций спортивных турниров
Захарова посоветовала Лондону обращаться за информацией о наемниках к Киеву
Раскрыта судьба первого сверхзвукового пассажирского самолета в СССР
Обсуждающие фотографии Путина лидеры «Большой семерки» попали на видео
Патриарх Кирилл заявил о продаже христианами на Западе своих храмов мусульманам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.