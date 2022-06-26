В ЛНР заявили о нахождении в Лисичанске сотрудников офиса Зеленского

Народная милиция ЛНР пытается задержать в Лисичанске сотрудников офиса Зеленского

В Луганской народной республике (ЛНР) заявили о нахождении в Лисичанске нескольких высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Народная милиция (НМ) республики пытается задержать их, сообщает ТАСС.

«В Лисичанске кроме множества иностранных наемников находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, в городе сконцентрировано примерно 12 тысяч украинских военных, которые пытаются покинуть Лисичанск, чтобы оказаться в Солидаре и Краматорске.