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Причиной поражения российского бойца на турнире UFC назвали судейскую ошибку

Дрозд назвал судейскую ошибку причиной поражения российского бойца Царукяна на турнире UFC

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боксер Григорий Дрозд высказался о поражении российского бойца смешанного стиля (ММА) Армана Царукяна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит РБК.

Дрозд назвал причиной поражения Царукяна судейскую ошибку. «Судейство часто бывает необъективным. Это можно сравнить с победой [Алджамейна] Стерлинга над Петром Яном. Скорее всего, похожая ситуация. Петр выиграл, а победа досталась Стерлингу, тут история повторяется», — заявил боксер. Он отметил, что это случается часто, а ошибки могут быть как намеренными, так и случайными.

26 июня 25-летний Царукян уступил поляку Матеушу Гамроту в главном поединке турнира UFC, который прошел в Лас-Вегасе. Соперник россиянина одержал победу единогласным решением судей.

В активе Царукяна теперь 18 побед при трех поражениях. На счету 31-летнего Гамрота 21 победа и одно поражение, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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