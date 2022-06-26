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Стало известно о переговорах «Ювентуса» с Неймаром

«Ювентус» начал переговоры о трансфере бразильского нападающего ПСЖ Неймара

Фото: Eugene Hoshiko / AP

«Ювентус» заинтересовался в переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом стало известно изданию AS, которое цитирует ilBianconero.

По данным источника, итальянская команда начала переговоры с представителями 30-летнего бразильца. Отмечается, что будущее Неймара во Франции находится под вопросом, и ПСЖ готов расстаться с ним в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в лондонском «Челси», выступающем в Английской премьер-лиге (АПЛ). Подчеркивалось, что трансфер игрока осложняется его высокой зарплатой — 35 миллионов евро в год.

11 марта стало известно, что руководство ПСЖ задумалось о продаже Неймара. Владелец команды эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани оказался недоволен игрой бразильца в текущем сезоне.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Его контракт с клубом действует до 2025 года. Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

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