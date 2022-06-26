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Панарин признался в психическом расстройстве

Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об обсессивно-компульсивном расстройстве

Фото: Kim Klement-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался в психическом расстройстве. Его слова приводит «Матч ТВ».

У меня ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство, при котором у больного непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли — прим. "Ленты.ру"). У нас каждый день новые взгляды на мир. Сейчас я к этому отношусь с удовольствием. Как будто освободился», — рассказал хоккеист. Он добавил, что по этой причине отказался от использования смартфона.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Кроме того, спортсмен играл в таких клубах НХЛ, как «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». Хоккеист известен критикой российских властей.

Во время Олимпийских игр 2021 года американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что испытывала в Токио проблемы с психическим здоровьем. По ее словам, она решила сняться с командного многоборья, где допустила ошибку, чтобы не снижать шансы сборной США на медаль.

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