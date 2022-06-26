Отношениям России и Запада предрекли разрыв

Политолог Фельдман: отношения России и Запада так напряжены впервые с Карибского кризиса

Нынешний период в отношениях России и Запада — это самый напряженный период со времен Карибского кризиса, считает кандидат политических наук Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек окончательный разрыв связей.

Падение железного занавеса

26 июня в Баварских Альпах прошел первый день саммита «Большой семерки». Уточнялось, что лидеры G7 на саммите в Германии должны обсудить возможности наращивания давления на Россию.

Отношения России и Запада лучше всего характеризуются гегелевской формулировкой: «единство и борьба противоположностей» Павел Фельдман политолог

«С одной стороны, историческая Россия обрела и закалила свою государственность в конфликтах с европейскими державами, а с другой — всегда ориентировалась на их экономические и культурные образцы», — заявил Фельдман.

Политолог убежден, что общий враг в лице пандемии коронавируса не только не сплотил Россию и Запад, но и ускорил падение железного занавеса.

Весьма вероятно, что в перспективе нынешний период в отношениях приведет к окончательному разрыву всех торгово-экономических, дипломатических и логистических связей Павел Фельдман политолог

«Но самое главное — обозначился непреодолимый ценностно-идеологический разлом. Подавляющее большинство россиян и жителей западных стран принципиально расходятся в оценке важнейших политических процессов и явлений», — сказал он.

Тропа к нормализации отношений

Единственная тропа к нормализации отношений сейчас пролегает через Киев, считает Фельдман. «Но пройти по ней взаимоприемлемым образом не удастся. Даже если вдруг наступит очередная "разрядка" или "перезагрузка" на уровне политических элит, то победить русофобию как способ мышления будет практически невозможно», — думает политолог.

Периоды «потепления»

Павел Фельдман напомнил, что периоды «потепления» отношений между Россией и Западом ранее бывали.

«Теперь кажется невероятным тот факт, что на заре становления американской политической нации Российская империя поддержала Соединенные Штаты в их войне за независимость от Британии. Непродолжительный период сближения России и Запада, продлившийся с момента падения Берлинской стены до бомбардировок Белграда, может считаться скорее исключением, нежели правилом», — заключил он.

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Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что главной целью западных санкций против Москвы является долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны.