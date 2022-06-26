Представитель Шатунова рассказал о его планах поехать в Донбасс

Представитель Юрия Шатунова Кудряшов рассказал, что певец хотел поехать в Донбасс

Представитель Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о планах певца поехать в Донбасс. Его слова передает РИА Новости.

«Это был порыв такой в начале самом, но у нас же были гастроли, тур был прописан», — объяснил Кудряшов. Он добавил, что певец не служил в армии из-за проблем со здоровьем: у него была язва желудка.

Юрий Шатунов скончался в Москве 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. На церемонию прощания с музыкантом, которая проходила на Троекуровском кладбище 26 июня, пришли сотни поклонников.