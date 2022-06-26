В Рязани несколько человек получили ранения в результате стрельбы

В Рязани неизвестный открыл стрельбу и ранил четверых прохожих

Ночью 26 июня в Рязани неизвестный открыл стрельбу по прохожим и ранил четверых человек. О чрезвычайном происшествии сообщил портал ya62.ru.

Ночью 26 июня (около 2:40) неизвестный открыл стрельбу возле бара на улице Почтовой. Мужчина намеренно целился в людей. В результате ранения получили четыре человека.

В больнице с огнестрельными ранениями оказались несколько человек: девушка-подросток и мужчины в возрасте 30 и 32 лет. Еще один раненый мужчина получил медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказался.

Стрелявшего объявили в розыск.

Ранее стало известно, что в Бурятии при столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 россиян. Состояние пятерых человек оценивается как средней тяжести, они госпитализированы.