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В Рязани несколько человек получили ранения в результате стрельбы

В Рязани неизвестный открыл стрельбу и ранил четверых прохожих

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ночью 26 июня в Рязани неизвестный открыл стрельбу по прохожим и ранил четверых человек. О чрезвычайном происшествии сообщил портал ya62.ru.

Ночью 26 июня (около 2:40) неизвестный открыл стрельбу возле бара на улице Почтовой. Мужчина намеренно целился в людей. В результате ранения получили четыре человека.

В больнице с огнестрельными ранениями оказались несколько человек: девушка-подросток и мужчины в возрасте 30 и 32 лет. Еще один раненый мужчина получил медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказался.

Стрелявшего объявили в розыск.

Ранее стало известно, что в Бурятии при столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 россиян. Состояние пятерых человек оценивается как средней тяжести, они госпитализированы.

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Вера Владзиевская
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